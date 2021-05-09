حملة دعم للفنان صلاح عبد الله بعد منشور «صعبت عليا نفسي»

أثار الفنان صلاح عبد الله الجمهور بمنشوره الأخير عبر “فيس بوك” من خلال جملة "صعبت عليا نفسي" ومقابلتها بحملة دعم كبيرة من قبل الفنانين ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



منشور صعب للفنان صلاح عبد الله

وكتب صلاح عبد الله في منشوره "لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليا نفسي قوي بس مابسكتلهاش وبقولها نحمد ربنا قوي قوي إلى ما لا نهاية على ما نحن فيه، ولسه يا نفسي قادر أصلب طولي وأشتغل، فشكرا من الأعماق لكل من أستعان بي للعمل رغم هذه الظروف ملتمسا العذر والله لكل من استبعدني بسببها.. فركش تصوير_والحمدلله أما فركش حياة بيد الله.. بيد الله وحده".



وبعد حملة التعاطف والدعم الكبيرة معه فكر في حذف المنشور ولكنه علق على ما كتبه مرة أخرى معلقا، "أقسم بالله العلي العظيم فكرت أحذف هذا المنشور، دخلت أحذفه شفتكم، صعب عليا أحذف حبكم، أحذف هذه التعليقات الرائعة المُحبة بصدق أحذف هذه الدعوات المخلصة اللي عمال أقول ربنا يجعلها من نصيبي، وربنا يقدرني وأرد عليكم كلكم بجد بجد بحبكم".

واستمر عبد الله في التعليق على متابعيه عبر “فيس بوك” ووعدهم باستكمال الردود في اليوم التالي معبر عن محبته لهم.

صلاح عبد الله في هجمة مرتدة

ويشارك النجم صلاح عبد الله في المسلسل المخابراتي الجديد "هجمة مرتدة" من ملف حديث للمخابرات العامة، بمشاركة النجم أحمد عز والنجمة هند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي وندا موسى وماجدة زكي، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض حصريا عبر قنوات دي إم سي، والعرض الأول في تمام العاشرة والربع مساء ويعاد مرتين يوميا و٣ مرات عبر دي ام سي دراما.