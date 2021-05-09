حالة واحدة لتغيير ملعب مباراة الأهلي والزمالك

يستعد ستاد القاهرة لاستقبال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف من مساء غد الاثنين ضمن الأسبوع 21 من مسابقة الدوري المصري.

حكم مباراة القمة

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن لجنة الحكام استقرت على تعيين الحكم الدولي أمين عمر حكما لمباراة القمة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل بين الأهلى والزمالك.

وتابع المصدر، في حديثه لـ“الدستور”، أن هناك 3 حكام خضعوا للمسحة هم أمين عمر وإبراهيم نورالدين ومحمد عادل وتم الاستقرار على تعيين أمين عمر لخبراته الكبيرة فى مجال التحكيم، وهانى عبدالفتاح ويوسف البساطى كحكمين مساعدين.

موعد المباراة

وكشف اتحاد الكرة أن مباراة القمة المقررة غدا بين الأهلي والزمالك فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى المصري ستقام على ستاد القاهرة، وفقا للجدول، ولن يتم تغيير ملعب المباراة إلا في حالة واحدة وهي صدور قرار من الجهات الأمنية بذلك.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد لا يمانع إقامة المباراة على أى ملعب، مشيرا إلى أن اللقاء كان محددًا له استاد الإسكندرية قبل أن يتم نقله إلى القاهرة، قبل أن يتم تغيير الملعب وفقا للرؤية الأمنية.