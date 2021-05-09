الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الصحة» الأمريكية: كورونا ينتقل عبر الهواء في الأماكن المغلقة أكثر من مترين

كورونا
كورونا

اعترف مسؤولو الصحة الأمريكيون في أحد إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بإمكانية انتقال فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” لمسافة تزيد عن ستة أقدام “نحو مترين”، بعد تحذيرات خبراء الصحة في هذا الصدد منذ عام 2020 الماضي.


وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عبر موقعها الالكتروني- وفق ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم الأحد- بأن انتقال العدوى عبر الهواء هو إحدى الطرق العديدة التي يمكن أن ينتشر بها الفيروس وبإمكانية إصابة الأشخاص بالعدوى حتى أولئك الذين يبعدون أكثر من ستة أقدام عن الآخرين في الأماكن المغلقة.


وأضافت أن "بعض أنواع العدوى يمكن أن تنتقل في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات. هذه الفيروسات قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو بعد مغادرته".


وقالت المراكز الأمريكية إنه تم توثيق انتشار كورونا "أكثر من مرة" بين الأشخاص عبر الهواء، على مسافة تزيد عن 6 أقدام.


ووفقا لأحدث توصيات المراكز الأمريكية، يشير تحديث اليوم إلى وجود بعض التقارير التي تظهر ظروفًا محدودة وغير مألوفة، حيث تسبب بعض المصابين بفيروس كورونا بنقل العدوى إلى آخرين كانوا على بعد أكثر من 6 أقدام أو بعد فترة وجيزة من مغادرة الشخص المصاب بالفيروس، للمكان.


وأضافت الهيئة الأمريكية أن بعض هذه الإصابات تضمنت "أشخاصا مروا عبر تلك المساحة، حتى بعد مغادرة الشخص المصاب بفترة وجيزة".


ويذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تنصح الجميع باتباع إجراءات احترازية لتجنب الإصابة، من بينها ارتداء كمامات الوجه واستخدام مطهرات اليد بجانب الابتعاد عن الآخرين بمسافة ستة أقدام.

المراكز الأمريكية فيروس كورونا كورونا كوفيد-19

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