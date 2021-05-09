التفتيش على 604 منشآت خلال مارس

قال فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 604 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 539 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 129 محضراً.

وأوضح أنه تم تلقي 17 شكوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 12 شكوى منها، وتبقى 5 شكاوي ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 170 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة مولود بـ2000 جنيه، و4 منح زواج بمبلغ 8000 جنيه، ورعاية صحية لـ5 عمال بمبلغ 1000 جنيه.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 646 منشأة وإعادة التفتيش على 621 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 159 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ566 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 65 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 500 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .

وقامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 849 منشآت ( دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 840 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 110 محاضر، وتلقي 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 4 شكاوى منها، وتبقى شكوتين ما زالتا تحت البحث، فضلًا عن بحث 222 شكوى أخرى قدمت ورقيًا.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف منحتين مولود بـ4000 جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلًا عن تسجيل 114 من صغار الصيادين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة وإعادة التفتيش على 487 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ408 منشآت لإزالة المخالفات، وبحث 53 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).