«المالكي»: تحرك مشترك لسفراء فلسطين والأردن نصرة للقدس ومقدساتها

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي سفراء فلسطين بضرورة التحرك الفوري المشترك مع سفراء المملكة الأردنية الهاشمية تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والبرلمانات في الدول المضيفة، لشرح تطورات الأوضاع في القدس المحتلة، وما تتعرض له من عدوان اسرائيلي متواصل.

وأكد المالكي، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا التحرك المشترك للسفراء يأتي في إطار تنسيق الجهود المشتركة لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لوقف عدوانها فورا، ووقف انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين القاطنين في القدس المحتلة.

وتابع المالكى "تستغل اسرائيل قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس موحدة وعاصمة أبدية لدولة إسرائيل من أجل ترسيخ هذا الالتزام، وجعل التراجع عنه شبه مستحيل".

وأشار المالكي إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى ترسيخ تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا، وتأكيد تقسيمه مكانيا، كما يطال الاستهداف الإسرائيلي ايضا بقية الأماكن المقدسة الإسلامية، وكذلك المسيحية، بما فيها كنيسة الجثمانية ومؤخرا كنيسة القيامة، وتحديدا ما حدث خلال الاحتفالات بـ سبت النور، وعيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية.

وأكد المالكي أن جميع أعمدة دولة الاحتلال تعمل ضمن منظومة واحدة لتطبيق سياسة الاحتلال في تهويد المدينة، في إلغاء الشخصية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة، وإسقاط الصفة اليهودية الخالصة عليها، وبالتالي تشويه المدينة ومعالمها وتاريخها وشخصيتها، وأهميتها، وأبعادها الدينية، الإسلامية، والمسيحية.

وطالب المالكي الدول والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم والتلويح بإجراءات قد تتخذ بحقها في حال تجاهلها لهذه الدعوات الدولية.

وكذلك المطالبة بتوفير كل أشكال الحماية للمواطنين الفلسطينيين القاطنين مدينة القدس الشرقية، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضرورة البدء في التلويح بإمكانية اعادة النظر بعلاقات تلك الدول مع دولة الاحتلال بناء على استمرارها وتجاهلها دعوات ونداءات دول العالم لها بالكف عن ارتكاب جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، والالتزام بالقوانين الدولية بصفتها دولة احتلال.