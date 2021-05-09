«حكيم» يفاجئ جمهوره بـ«الليلة عيد»: ستكون المعايدة الأساسية لكل الجمهور

يحرص «حكيم» على مشاركة جمهوره المناسبات والاحتفالات المختلفة، لذا قرر أن يعايد جمهوره بإطلاق أغنية «الليلة عيد».

واختار «حكيم» الأغنية بعناية شديدة لتكون أغنية تراثية تعيش في وجدان الجمهور العربي بمختلف فئاته على غرار أغنية «رمضان كريم»، التي أصبح الجمهور يرددها بشكل موسمي مع بداية شهر رمضان.

وأكد «حكيم» أن الأغنية «فرحة خاصة بهذه المناسبة الكريمة التي يحرص فيها الشعب العربي على تهنئة بعضهم البعض»، وأبدى تفاؤله بأنها ستكون المعايدة الأساسية لكل الجمهور في مواقع التواصل أو الرسائل، لأن كلماتها وألحانها وتوزيعها مفاجأة.

أغنية «الليلة عيد» من كلمات صلاح مندي وألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس.

حكيم

حكيم

حكيم