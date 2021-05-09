واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1388) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (7,4 طن " كبدة - كلاوى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (9,1 طن "دقيق فاخر – ذرة مجروش – مكسبات طعم - زيت طعام بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" – 7200 عبوة "مقرمشات"مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى")، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أطنان دقيق فاخر) "بدون مستندات" مجهول المصدر، يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لاستخدامه فى تصنيع المخبوزات بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط (قائد سيارة – بمحافظة البحيرة) وبحوزته (1 طن "دقيق بلدى مدعم"مخصص ربطاً للصرف على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منطومة الدعم ، تم تجميعها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء .. قدرت بقيمة مالية( 6000 جنيه، وضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) لإستيلائها على (1074774 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة كفر الشيخ) لتصرفه فى سلع تموينية مدعمة قدرت بقيمة مالية 254610 جنيه قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها بالسوق السوداء مستفيداً من فارق السعر المدعم، وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة كفر الشيخ) لتصرفه فى سلع تموينية مدعمة قدرت بقيمة مالية 238125 جنيه قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها بالسوق السوداء مستفيداً من فارق السعر المدعم.

وأسفرت الجهود عن ضبط (24 طن "ذرة صفراء") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وضبط (2 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية 7000 جنيه تقريباً) .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.