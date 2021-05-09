القاهرة بالمرتبة الثالثة في قائمة دول إفريقيا الغنية

بثروة إجمالية 129 مليار دولار..

احتلت مدينة القاهرة المرتبة الثالثة في قائمة أغنى عشرة مدن في القارة السمراء نقلا عن موقع نيروبي نيوز الإفريقي.

وحدد الموقع ثروة المدن بأصولها مثل الممتلكات والنقد والأسهم والمصالح التجارية بالإضافة إلى جميع الممتلكات العقارية والمساكن الأولية.

جوهانسبرج

احتلت المرتبة الأولى، حيث تعتبر المدينة الواقعة في جنوب إفريقيا أغنى مدينة في إفريقيا بثروة تقدر بـ 248 مليار دولار (حوالي 214 تريليون شلن)، وهي أيضًا المدينة الأكثر زيارة في إفريقيا حيث يزورها أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا.، والمدينة هي موطن لحوالي 2 دولار من المليارديرات وحوالي 16000 مليونير.

كيب تاون

وهي العاصمة التشريعية لجنوب إفريقيا بثروة إجمالية تبلغ 133 مليار دولار (حوالي 13 تريليون شلن) ويبلغ عدد سكانها أكثر من 3.5 مليون نسمة. المدينة مليار دولار.

القاهرة

وهي عاصمة مصر والأكبر في البلاد، وتمثل المدينة 22٪ من الاقتصاد المصري وهي موطن لأكثر المليارديرات في إفريقيا ، بإجمالي ثروتها الإجمالية 129 مليار دولار (حوالي 12.9 تريليون شلن).

لاجوس

هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 22 مليون نسمة وتقدر ثروتها بنحو 96 مليار دولار (حوالي 9.6 تريليون شلن). لاغوس لديها 2 ملياردير و 5400 مليونير.

ديربان

تقع على الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا ، وهي أكثر المناطق ازدحامًا في البلاد. إنها ثالث أغنى مدينة في البلاد بثروة إجمالية تبلغ 54 مليار دولار (حوالي 5.4 تريليون شلن).

نيروبي

يبلغ عدد سكان عاصمة كينيا حوالي 4.5 مليون نسمة بثروة إجمالية تقدر بـ 49 مليار دولار (حوالي 4.9 تريليون شلن). نيروبي هي أغنى مدينة وأكثرها زيارة في شرق إفريقيا. هناك حوالي 6200 مليونير يعيشون في المدينة.

بريتوريا

المدينة هي العاصمة الإدارية لجنوب إفريقيا وتبلغ ثروتها الإجمالية 45 مليار دولار (حوالي 4.5 تريليون شلن). يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.5 مليون نسمة مما يجعلها واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في جنوب إفريقيا.

لواندا

هي العاصمة وأكبر مدينة في أنغولا بإجمالي ثروة صافية قدرها 42 مليار دولار (حوالي 4.3 تريليون شلن) وهي الميناء الرئيسي في أنغولا وإدارتها ومينائها الرئيسي. المدينة 1 مليار دولار فقط.

الدار البيضاء

هي أكبر مدينة في المغرب ويقدر عدد سكانها بـ 3.7 مليون نسمة. وهي تأتي في المرتبة التاسعة بثروة إجمالية تبلغ 39 مليار دولار (حوالي 3.9 تريليون شلن). هناك 2 مليار دولار.

أكرا

هذه هي عاصمة غانا وثاني دولة في غرب إفريقيا تقوم بالخفض. يوجد حاليًا أكثر من 100 شخص في أكرا بقيمة صافية تبلغ 100 مليون دولار.