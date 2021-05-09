حملات مكبرة خلال العيد لمتابعة الأسواق في البحر الأحمر

تنفذها «الرقابة التجارية»

قال أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم شن حملات مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية ومنافذ الاغذية، بالتعاون مع الطب البيطري، ومباحث التموين، وذلك لضبط الأسعار والكشف عن صلاحية السلع المتداولة عن طريق أطباء الطب البيطري، وتنفيذ خطة موسعة خلال العيد لمتابعة الاسواق، وخاصة محلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة والتي تشهد إقبالًا خلال أيام العيد.

وأضاف مدير الرقابة التجارية بالبحرالأحمر لـ"الدستور"، أن إدارة الرقابة التجارية تقوم بدورها خلال الإجازات والمواسم خاصة، لمنع التلاعب في الاسعار والغش التجاري، مؤكدًا أنه يتم شن حملات علي محطات الوقود بنطاق المحافظة لمتابعة وتعزيز ضخ المواد البترولية للمواطنين، مشيرًا الي أنه لاتهاون مع محتكري السلع أو مستغلي الازمات والمواسم.

- حملات لمنع استغلال السلع الضرورية

قال المهندس ربيع اسماعيل وكيل وزارة التموين بمحافظة البحرالأحمر، أن المديرية تقوم بحملات مكثفة خلال الفترة الحالية وقبيل واثناء عيدالفطر المبارك، لمراقبة الاسواق ومنع الاحتكار ومنع جشع التجار واستغلالهم لبعض السلع الضرورية، مشيرًا الي أنه كلف مفتشي المديرية بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية علي الاسواق والمتاجر بمدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة التموين بالبحرالأحمر، في تصريحات، أنه يتم تحرير محاضر للمخالفين طبقًا للقانون وبالتعاون مع مباحث التموين بمديرية امن البحرالاحمر، والطب البيطري، لمراقبة صلاحية الاغذية وسلامتها علي صحة المواطنين، لافتًا الي أنه تم تنظيم عدد من الحملات منذ بداية شهر رمضان وسيتم زيادتها خلال الفترة الحالية بمناسبة عيد الفطر وتشديد الرقابة علي المتاجر والاسواق.

- حملات لمتابعة تطبيق قرارات رئيس الوزراء للوقاية من كورونا

وكلف محافظ البحرالأحمر عمرو حنفي، رؤساء مجالس المدن والاحياء واجهزتها المعنية بالمحافظة بشن حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاجترازية ومتابعة قرارات رئيس الوزراء لغلق الشواطئ العامة والمتنزهات، وغلق قاعات الحفلات ومنع تجمعات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على رؤساء المدن بغلق الشواطئ العامة ومنع التجمعات في 5 شواطيء عامة وهي( الشاطئ العام رقم 4، وشاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، والشاطئ العام جنوب مدينة رأس غارب، والشاطئ العام بمدينة سفاجا، والشاطئ العام بمدينة القصير جنوبي المحافظة)، وذلك خلال أيام العيد، في إطار الخطة الشاملة للدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.