الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

بينهم 35 من ذوي الهمم.. تعيين 1483 شابًا بالغربية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1483 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 35 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5055 شاباً، كما تم توفير 1516 فرصة عمل، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

 

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 1536  ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 45 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 31 بمنشآت القطاع الخاص.

 

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية خلال شهر فبراير الماضي، بتعيين 1492 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا  3938  شاباً، كما تم توفير 2312  فرصة عمل.

 

كما قامت باستخراج  1225 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج  34 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص.


كما قامت خلال شهر فبراير الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 849 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 840 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 110 محاضر، وتلقي 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 4 شكاوى منها، وتبقى شكوتان ما زالتا تحت البحث، فضلًا عن بحث 222 شكوى أخرى قدمت ورقيًا.

 

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف منحتين مولود بـ4000 جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلًا عن تسجيل 114 من صغار الصيادين.

 

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة وإعادة التفتيش على 487 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ408 منشآت لإزالة المخالفات، وبحث 53 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

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