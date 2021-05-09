الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية توجه ضربات لتجار المخدرات بالمحافظات قبل العيد

الداخلية
الداخلية

وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية لأباطرة الكيف قبل عيد الفطر، ونجحت في ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية بحوزة عنصر إجرامى ببنى سويف.

 حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام (عاطل- سبق إتهامه فـى قضية "سلاح أبيض" مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة ناصر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس – عدد من الأقراص المخدرة - 4 فرد محلى – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

 

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر قيام (أحد العناصر الإجرامية - سبق اتهامه فى 13 قضية "شروع فـى قتل – سلاح"  - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت).. بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز أرمنت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

 

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة سوهاج) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة طما مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,400 كيلو جرام - ميزان حساس - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة – سيارة ربع نقل) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهواتف للإتصال بعملائهم ، والسيارة لسهوله التنقل.

وزارة الداخلية الامن العام الاتجار في المواد المخدرة مخدر الاستروكس تجار المخدرات إدارة البحث الجنائي

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