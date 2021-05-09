في حضرة الأهرمات.. «تنسيقية الأحزاب» تحقق «أعظم أحلام» الأمريكية جلوريا

أخيرا، حققت السيدة الأمريكية «جلوريا» التي انتشرت قصتها عن حبها ورغبتها في زيارة مصر عبر وسالئل التواصل الاجتماعي، حلمها الأكبر في زيارة الأهرامات المصرية منذ قليل، في وجود الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظات، وبحضور عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين ناريمان خالد وحازم هلال.

«السيدة جلوريا» اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية علي الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولى ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

وتواصل السيدة الأمريكية رحلتها في مصر مهد الحضارة بشغف كبير ونشاط متجدد، وكأنها عادت مرة أخري إلي قوتها وشبابها بزيارة المكان الذي بدأ منه التاريخ.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت من قبل مع داستن فيتالي، ابن الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجًا سياحيًا متكاملًا يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله، واختارت أن تزور مصر.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر لابن هذه السيدة على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان.

ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن أعضاءها سوف يرافقونها خلال رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها.

السيدة الأمريكية تحقق حلمها بزيارة الأهرامات

السيدة الأمريكية تحقق حلمها بزيارة الأهرامات

السيدة الأمريكية تحقق حلمها بزيارة الأهرامات

السيدة الأمريكية تحقق حلمها بزيارة الأهرامات

السيدة الأمريكية تحقق حلمها بزيارة الأهرامات

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