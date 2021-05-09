«الإحصاء»: 47.4% انخفاضًا فى عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض عدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر إلى 184 مهاجـراً (أصلى ومرافق) عـام 2020 مقابـل 350 مهاجـراً (أصلى ومرافق) عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 47.4 %، يرجع هذا الانخفاض إلى تفشي جائحة كورونا عالميا.

وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج عام 2020 بنسبة 35.3 % عام 2020 بنسبة 35,3 % .



وبلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج 153 مهاجراً اصلي بنسبة 83,2% ، 31 مرافق بنسبة 16,8% من الإجمالي .

وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج حيث بلغ عددهم 65 مهاجراً بنسبة 35.3 % من الإجمالى.



بلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 159 مهاجر بنسبة 86.4%, الإناث 25 مهاجرة بنسبة 13.6% من الإجمالى .

فيما بلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية ( بكالوريوس – ليسانس ) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج 79 مهاجراً بنسبـة 46.2% مــن إجمالى عدد المهاجرين الأصليين والمرافقين في سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 171مهاجراً.

ويأتى المهاجرين فى الفئة العمرية ( 35 - 39 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج حيث بلغ عددهم 41 مهاجـراً بنسبـة 22.3% من الإجمالى.



0.2 % انخفاض في عدد المصريين المكتسبين جنسيات أجنبية في 2020

بلغ عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 2611 مصريا عام 2020 مقابـل 2616 مصريا عـام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 0.2 % منهم (1213 مصري حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 46.5% ، و1398 مصريا حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 53.3% من الإجمالي .