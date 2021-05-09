قاتل صديقيه في المطرية يدعي الجنون خلال التحقيقات

النيابة قررت حبسة 4 أيام

قررت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، رئيس النيابة ، حبس شاب متهم بقتل شخصين بدائرة القسم لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وخلال التحقيقات ادعى المتهم الجنون، فيما كشفت التحقيقات أنه سليم ولا يعاني من أي مرض نفسي.

- قتل صديقيه في وصلة "هزار"

وكشفت التحريات ان المجني عليهم أصدقاء المتهم واثناء وصلة هزار بينهم في الشارع قرر المتهم التخلص منهم واستل مطوه وطعنهم بالسلام الأبيض حتي فارقا الحياة.

و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بحدوث مشاجرة بين 3 أشخاص في شارع الإسكندرية في منطقة المطرية، ووفاة شخصين وهروب المتهم، وأنه أثناء هروبه أصاب شخصا آخر لكنه ما زال على قيد الحياة يتلقى العلاج.

وانتقلت قوة من القسم لمكان الواقعة وتبين صحة البلاغ، وجرى تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وبمواجهته اعترف بالجريمة.

-عقوبة القتل العمد في القانون

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.