الأحد 09 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اندلاع حريق في مدينة عسقلان نتيجة إطلاق بالونات حارقة

بالونات حارقة
بالونات حارقة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الأحد، اندلاع حريق في مدينة عسقلان نتيجة سقوط بالونات حارقة.

حيث أطلق نشطاء فلسطينيون البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة احتجاجا على أحداث القدس.

وكانت مجموعة “سواعد الانتفاضة” أعلنت أمس السبت، النفير العام في كل مناطق فلسطين وعلى امتداد السلك الزائل شرق قطاع غزة.

يأتي هذا فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن الجيش بدأ أكبر مناورة في تاريخه تحاكي حربا شاملة ضد "حزب الله وحركة حماس".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فقد شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مناورة عسكرية واسعة في تاريخه تحاكي شهرًا من الحرب على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب.

وقالت قناة 13 العبرية، إن المناورة ستحاكي حربًا شاملة ضد حزب الله وحماس، مع إطلاق مكثف للصواريخ من جميع الساحات على الجبهة الداخلية، وأشارت القناة إلى أن هذه المناورة مخطط لها مسبقًا، وستستمر شهرا واحدا. 

ولفتت القناة العبرية إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قرر عدم إلغاء أو تأجيل هذه المناورة على الرغم من التوترات في القدس والساحة الفلسطينية، وأن حالة اليقظة والتأهب ستبقى كما هي تجنبًا لأي سيناريو.

يأتي هذا فيما أدان مجلس النواب التونسي، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وعمليات التهجير المتعمدة والتوسع الاستيطاني التي تتنافى مع جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وطالب المجلس، البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

واستنكر الانتهاكات المتكررة وعمليات التهجير المتعمدة والتوسع الاستيطاني التي تتنافى مع جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وأصدرت العديد من الأحزاب التونسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بيانات أدانت بشدة ممارسات القمع الإسرائيلي والتهجير الممنهج ضد أهالي مدينة القدس، مطالبين أحرار العالم بالوقوف في وجه تلك الممارسات.

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