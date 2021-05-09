أبرزها انكسار الحرارة.. مصر تتعرض لـ 6 ظواهر مناخية اليوم

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه يمكن رصد 6 ظواهر مناخية مختلفة خلال يوم الأحد فقط.

وأوضح أن من بين تلك الظواهر، بدء انكسار الحرارة شمالاً بقيم كبيرة، ليكون الطقس معتدل نسبياً على الساحل الشمالي (سيوة – مطروح – غرب الإسكندرية – شمال البحيرة – شمال كفر الشيخ - دمياط – بورسعيد) ويكون مائل للحرارة على شمال الدلتا.

وأضاف فهيم، في تصريحات صحفية الأحد، إن حالة الطقس لهذا اليوم توضح استمرار الطقس شديد الحرارة على معظم الجمهورية، وانكسار كبير فى الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء ليعود مصطلح مائل للبرودة ليلاً بداية من ليل غدا الاثنين وحتى نهاية الأسبوع باستثناء البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد تكون الأجواء لطيفة هناك ليلاً.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها تشكيلات رعدية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وسيناء مع فرص متفرقة جداً لأمطار رعدية، موضحا أن حركة الرياح نشطة إلى قوية على أغلب المناطق خاصةَ مع ساعات العصر والمساء تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً ومعتدلة نسبياً على جنوب البلاد.

ولفت إلى أن الشبورة تتشكل على المناطق المفتوحة بغرب البلاد ، مشددا على أنه ما زالت التحذيرات قائمة وهي عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية، ويفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة واستمرار تنفيذ الاحتياطات والتوصيات الزراعية المعتادة المذكورة خلال هذه الفترات.

المعمل المركزى للمناخ الزراعى

يذكر أن الإنتاج الزراعي يتعرض لأخطار عديدة، منها التقلب فى الظروف المناخية والإصابة بالآفات والحشرات والأمراض وغيرها من الكوارث والأخطار الطبيعية، ويترتب على حدوث تلك الكوارث خسائر كبيرة فى الإنتاج الزراعى تؤدى إلى إنخفاض الدخل الزراعى والدخل القومي، ومن هنا برزت أهمية وضرورة العمل على دراسة المناخ الزراعى وتقلباتة وإمكانية التنبؤ بالضرر قبل حدوثه مما يؤدي إلى تجنب خسائر باهظة فى قطاع الزراعة لذلك تم إنشاء المعمل المركزى للمناخ الزراعى طبقا للقرار الوزارى رقم 815 لسنة 1996