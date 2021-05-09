الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تجار عملة بـ 2.5 مليون جنيه خارج نطاق السوق المصرفي

التحويلات المالية
التحويلات المالية غير المشروعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الاسكندرية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب استلامها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.. بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى (150,000مائة وخمسون ألف دولار أمريكى).

وفي ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية" ، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية").. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج ، والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة  بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,500,000 اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى).

وزارة الداخلية الاموال العامة السوق السوداء مباحث الأموال العامة مكافحة الجريمة تحويلات مالية الاتجار غير المشروع

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

تاج الدين: مليون مصرى تلقوا لقاح كورونا ولم يشعروا بأعراض شديدة

«الأرصاد» تحذر من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية

الصين: بقايا الصاروخ تفككت فى بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوى

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

«الصحة العالمية» تحذر من تسومانى كورونا فى الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس