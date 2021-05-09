غلق وتشميع 42 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية في الغربية

أعلنت محافظة الغربية، غلق 38 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال يوم أمس السبت.



ودعا اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وفي إطار متصل، قام محافظ الغربية بحملة ليلية مساء أمس السبت، تابع خلالها مدى الالتزام بتطبيق قرارات الدولة والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تابع التزام المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء.

شملت الحملة تفقد مركزي طنطا وكفر الزيات، حيث تفقد المحافظ طريق طنطا -إسكندرية الزراعي موجهاً بغلق كافة المحال والقاعات، كما تفقد الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة كفر الزيات، كورنيش كفر الزيات والذي تم إخلاؤه تماماً من التجمعات، كما وجه رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات المتواجدة بالمدينة.