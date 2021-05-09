محافظ القليوبية: ضبط 192 شيشة وغلق 34 مقهى مخالف

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية شملت المرور على مدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة استمرار الأجهزة التنفيذية، لمتابعة القرارات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، أنه تم تحرير 377 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مدن وأحياء المحافظة خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم ضبط 192 شيشة وغلق 34 مقهى وتحرير 34 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.

وأضاف المحافظ أنه أسفرت الحملات على مدار الثلاثة أيام الماضية عن ضبط 724 شيشة و تحرير 750 محضر عدم ارتداء كمامة و تحرير 160 محضر مخالفة لقرارات الغلق، وغلق 87 مقهى اعتبارا من يوم الخميس الماضي

وفي هذا السياق، يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمرة في كافة مجالس المدن والأحياء، اعتبارا من الخميس 22 أبريل وحتي أمس السبت عن ضبط 5597 شيشة وتحرير 3453 محضر عدم ارتداء كمامة و302 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 433 مقهى مخالف.

وشدد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، والقضاء على أي تجمعات من المواطنين.