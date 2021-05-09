5 ملايين جنيه خسائر أولية لحريق «أحمد حلمي»

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي

كشفت التحقيقات الأولية لنيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام، أن الخسائر بلغت 5 ملايين جنيه خسائر، واستعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي حول حريق أكشاك موقف أحمد حلمي.

وكانت النيابة قد استمعت لاقوال عدد من الشهود، وتبينت وجود تضارب في أقوالهم حول سبب الحريق، فقال أحدهم إن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، فيما أكد آخرون أن أحد الأشخاص أثناء تجهيز الإفطار تسبب في إشعال النيران.

- نتائج المعاينة الأولية

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران التهمت 10 باكيات وأكشاك داخل الموقف نتيجة لماس كهربي، وقام رجال الحماية المدنية بعمليات التبريد الآن منعا لتجدد اشتعال الحريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب بموقف أحمد حلمي بشبرا، حيث التهمت النيران عددًا من فرش وباكيات الباعة بالموقف، وتمت عمليات التبريد، حيث تسبب تصاعد أعمدة الدخان في إحداث حالة من الفزع لدى المترددين على الموقف.

- تفاصيل الواقعة

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في عدد من فرش وباكيات الباعة بموقف أحمد حلمي.

على الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء،بإشراف اللواء انتصار منصور،مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمت السيطرة على النيران قبل أن تمتد للمحلات والسيارات بالموقف.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد حريق دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وكلفت النيابة المعمل الجنائي بالانتقال لكشف سبب الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، وكذا استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.