سحب 6269 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

في حملات خلال 24 ساعة

سحبت الجهات المعنية 6269 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتركيبه فى 30 مارس الماضي.

- أبرز مزايا الملصق الإلكتروني للسيارات

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة- دراجة نارية- نقل- مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- التعرف على السيارات المطلوبة أمنيا

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يسهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق- الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم- مخالفة- رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتهان،عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.

يذكر أن الملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة إلكترونية يتم وضعها في ملصق بسيط توضع على السيارة، وتسجل كل البيانات الخاصة بالمركبة والسائق، كما أنها تقوم بتسجيل المخالفات وغيرها.