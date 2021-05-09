الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: إعطاء 52.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه جرى إعطاء 4. 52 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ445 ألفا و166 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، ثلاثة أشهر وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 20 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 45. 4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و863 حالة حتى الآن.

ومضى قرابة عام و14 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

تحذير من السلالة الهندية من كورونا

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة الجارديان، أن المسئولين البريطانيين قد يعلنون أن سلالة (بي.1.617.2)، وهي إحدى السلالات المتحورة التي تم رصدها أول مرة في الهند، "سلالة متحورة تدعو للقلق" إذ يبدو أنها تنتشر في بريطانيا بوتيرة أسرع من بقية السلالات.

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