ضبط 54 قضية تموينية متنوعة فى حملات على الأسواق بسوهاج

نفذت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة على الأسواق لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، قبل قدوم عيد الفطر المبارك، وذلك لضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، أسفرت عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة منها 260 عبوة أدوية مختلفة الأنواع، و350 كجم بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بسوهاج.

بدأت الحملة أعمالها بضبط "طارق ب ع" 30 سنة صاحب صيدلية ويقيم دائرة مركز طهطا شمال سوهاج، لإدارته نشاطا بدون ترخيص وحيازة أدوية محظور تداولها.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 350 كجم دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء بقصد الاستيلاء على الدعم وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط 12640 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و4 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و4 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و4 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وعرضهما على النيابة العامة.

وفي سياق متصل تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، من ضبط صاحب فرش لبيع أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمركز جهينة جنوبي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط (وحيد ك ع - 23 عامًا - صاحب فرش لبيع الأسماك المُملحة - ويقيم دائرة المركز)؛ لحيازته وعرضه سلعًا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 70 كجم أسماك مُملحة فاسدة، لبيعها قبل العيد.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.