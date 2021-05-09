صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر أسابيع رمضان

رغم التباين في نهاية الاسبوع الماضي

ارتفعت أسهم و مؤشرات البورصة على نحو جماعي، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

و ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ، ليصل إلى مستوى 10629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12867 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4147 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3068 نقطة.

- إيقاف التداول مؤقتا على 10 أسهم

من ناحية اخرى قررت ادارة البورصة إيقاف التداول مؤقتا على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المجموعة المصرية العقارية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مستشفى النزهة الدولي، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن مصر الوسطى.

و في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون 2.1 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، بالم هيلز للتعمير، 3 ملايين سهم، 1.5 مليون سهم، 154.9 ألف سهم على التوالي.

- المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان تفوز بعطاء "خط إنتاج جنوط السيارات"

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، ترسية العطاء في المناقصة العامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات) على العطاء المقدم من المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان.

و في سياق منفصل أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن الاستحواذ على نسبة 95% من شركة PT CG Power Indonesia وهي شركة مصنعة بارزة لمحولات الطاقة الكهربائية في أندونيسيا بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف ميجا فولت أمبير وتقدم الشركة خدمات الصيانة على مدار عمر المحولات بالإضافة إلى إنشاء محطات محولات فرعية، وأن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول متعددة في المنطقة بما في ذلك ماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وأستراليا وفيتنام، والاستحواذ على نسبة 100% من شركة Validus Engineering PVT LTD الشركة الرائدة في تصنيع محولات الطاقة الكهربائية في باكستان، وتخطط الشركة لإدخال تقنيتها الخاصة بمحولات الطاقة لتعزيز نمو الشركة لتبلغ طاقتها الإنتاجية 5500 ميجا فولت أمبير.

- رفع إجمالي مصانع المحولات التابعة لـ" السويدي إليكتريك" لـ 6 مصانع

و أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن هذه الإضافات الأخيرة ستؤدي إلى رفع إجمالي مصانع المحولات التابعة لشركة السويدي إليكتريك إلى 6 مصانع وستزيد قدرة الإنتاج السنوية بأكثر من الضعف إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير.في شأن آخر أعلنت شركة سبيد ميديكال، آخر المستجدات عن نشاط الشركة طبقًا للخطة المستقبلية المعلنة، وهي افتتاح عيادتها التخصصية الثانية بمصر الجديدة، وزيادة عدد فروع معامل التحاليل الطبية إلى 110 فرع وتستهدف الشركة الوصول بعدد فروع المعامل إلى 140 فرع بنهاية العام الجاري، والموافقة على الاستحواذ على مستشفى الصفوة بزيادة الطاقة الاستيعابية من 67 سرير إلى 150 سرير بتكلفة استثمارية قدرها 75 مليون جنيه، وبخصوص مستشفى سبيد العبور سوف يتم تشغيلها لاستقبال المرضى خلال شهر يوليو المقبل بعد رفع الطاقة الاستيعابية من 65 سرير إلى 140 سرير.