الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعطاء 23.3 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» فى إيطاليا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 23.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.


ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 462 ألفا و489 جرعة، في اليوم الواحد.


وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 5 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.


وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 19 أسبوعًا.


ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1. 4 مليون إصابة، والوفيات إلى 122 ألفا و 694 حالة.


وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و14 أسبوعًا.


يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين. 
 

كورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، أمس، 10 آلاف و554 إصابة جديدة و207 وفيات بفيروس كورونا المستجد.


وأشارت الوزارة - وفقًا لوكالة" آكي" الإيطالية - إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 122 ألفا و470 حالة منذ بداية انتشاره في البلاد.


وبلغ إجمالي حالات الشفاء 3 ملايين و572 ألفًا و713 حالة، بعد شفاء 15 ألفا و580 شخصا خلال  ساعة الأخيرة.

 

أعراض الإصابة بكورونا


تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 


ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.


وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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