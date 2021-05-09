مدير «جنوب الجيزة التعليمية»: الامتحان التكميلي لصفوف النقل ليس مجمعا

قال ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إنه تم عمل جدول الامتحان التكميلي للصفين الأول والثاني الثانوي بدءا من يوم 18 مايو الجاري بعد العودة من إجازة العيد ولمدة 4 أيام لأولى ثانوي و3 أيام لثانية ثانوي.

وأوضح ناصر، في تصريح خاص، أنه سيتم عقد الامتحان التكميلي لكل مادة على حده، وليس بشكل الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات، وذلك نظراً لوجود رسوب لدى أحد الطلاب فى مادة أو مادتين وليس فى الخمس مواد، وتابع قائلاً "ليه امتحنهم فى كل المواد".

وأضاف مدير الادارة التعليمية، أنه سيتم عقد الامتحان التكميلي لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، الذين تغيبوا عن امتحانات أحد الشهور سواء مارس أو أبريل أو الذين لم يحصلوا على 25% فى المادة الواحدة أو 50% فى مجموع المواد، على أن يتم امتحانهم فى منهج الشهرين مارس أابريل، أما صفوف النقل بالمرحلة الثانوية يتم امتحانهم عن منهج شهر أبريل فقط.

جدير بالذكر، أن المدارس الابتدائية والإعدادية بدأت إعلان نتيجة صفوف النقل، بعدد من مديريات التعليم على مستوى الجمهورية، على صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك منعاً للتزاحم على المدارس حفاظاً على الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب فى صفوف النقل وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.