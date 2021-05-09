6330 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا وهندوراس 

سجلت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووزارتي الصحة في أوكرانيا وهندوراس ما يقرب من 6330 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أوكرانيا

ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و119 ألفا و510 إصابات.



وأفادت بيانات الوزارة، التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 46 ألفا و393 وفاة بعد تسجيل 193 وفاة خلال الساعات الأخيرة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و759 ألفا و751 شخصا، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 313 ألفا و366 شخصا.



وتستخدم أوكرانيا حاليًا 3 لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و"فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.

هندوراس



أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تسجيل 958 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في هندوراس خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 219 ألفا و288 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 5617 حالة.



وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 57 ألفا و639 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في جميع أرجاء هندوراس، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 2639 شخصا.



ترتيب إصابات ووفيات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.