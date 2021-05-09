2743 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك 

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 2743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و364 ألفا و617 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 271 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 218 ألفا و928 حالة.



وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 20 مليونا و540 ألفا و830 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء المكسيك، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 9 ملايين و92 ألفا و249 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.