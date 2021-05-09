34934 إصابة جديدة بكورونا في كولومبيا والأرجنتين

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في كولومبيا والأرجنتين ما يقرب من 34934 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كولومبيا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 16 ألفا و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و985 ألفا و536 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 492 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 77 ألفا و359 حالة.



وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 5 ملايين و220 ألفا و330 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء كولومبيا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في كولومبيا بلغ مليونا و766 ألفا و80 شخصا.

الأرجنتين

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 18 ألفا و24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و136 ألفا و158 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 170 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 67 ألفا و42 حالة.



وأكدت توزيع 8 ملايين و820 ألفا و691 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس في جميع أرجاء الأرجنتين، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ مليونا و265 ألفا و305 أشخاص.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.