11644 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا ونيبال

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في بوليفيا ونيبال ما يقرب من 11644 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية .

بوليفيا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 3357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بوليفيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 317 ألفا و547 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 54 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و205 حالات.



وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 878 ألفا و563 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بوليفيا.

نيبال

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 8287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيبال، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 385 ألفا و890 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 53 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3632 حالة.



وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع مليونين و453 ألفا و512 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء نيبال.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.