الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمني يطرد ميليشيا الحوثي من «الجوف»

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

طردت قوات الجيش اليمني، ميليشيا الحوثي من مواقع شرق الحزم في محافظة الجوف بعد تكبيدهم خسائر فادحة، وفقا لما أوردته قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكرى يمنى بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة كسروا هجوما للمليشيا الحوثية وأجبروها على الفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، فيما أعطبت مدفعية الجيش سيارة وأربع آليات أخرى ومصرع جميع طاقمها.

وأوضح المصدر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن طيران التحالف دمر أربعة أطقم تحمل تعزيزات في طريقها إلى جبهة المشجح ومصرع كل من على متنها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

 كما استهدف بغارات أخرى تجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مارب، وألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وصباح اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، أن الدفاع الجوي في المملكة أعترض ودمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.
 

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
 

وكان التحالف قد أعلن مساء الجمعة اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط.
 

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعًا عن أمن المملكة.

كما أفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أمس السبت، بأن قوات الجيش الوطني نصبت كمينا محكما لمجاميع من عناصر مليشيا الحوثي، أسفر عنه سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير عربتين مدرعتين واثنين أطقم ومصرع جميع من على متنها.

كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى المليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة شرق حزم الجوف، وسقوط الكثير من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

الجيش اليمني الحوثي شرق الحزم محافظة الجوف خسائر فادحة

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