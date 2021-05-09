إصابات كورونا اليومية في الهند ترتفع لأكثر من 400 ألف

رغم إجراءات العزل العام

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي اليوم الأحد حتى مع فرض العديد من الولايات إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 4092 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 242362.

وارتفعت الإصابات بواقع 403738 حالة، ليصل الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.

تحذير من تسونامي كورونا

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، خلال مقابلة أجرتها معها وكالة "فرانس برس": أإن النسخة المتحوّرة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدّت إلى ما سمته السلطات "تسونامي كورونا" في الهند، واعتبرت السلالة الهندية أكثر عدوى وفتكاً كما أنّها أكثر قدرة على مقاومة اللّقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

وقالت سواميناثان: إنّ النسخة المتحوّرة "بي واحد 617" التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر هي حتماً أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكّان.

إصابات الهند



وتواجه الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

قرارات الحكومة الهندية



وأمام هول مأساة فيروس كورونا، لم يبق أمام السلطات الهندية سوى الاستعانة بالجيش، إذ فتحت مستشفيات عسكرية أبوابها في محاولة للسيطرة على أكبر أزمة إنسانية تشهدها البلاد.

وهي خطوة تأتي بعد تزايد ما بات يسمى في الهند بطوابير الأكسجين، مئات من الناس يقفون بالساعات للحصول على اسطوانة أكسجين، قد تنقذهم أو تنقذ أحد أقربائهم من الفيروس، في وقت لاتزال غرف العناية المركزة غير قادرة على استقبال المزيد من المرضى.