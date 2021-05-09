«طول ما بلدنا بخير هنعيد».. أشهر أغاني العيد على مر الزمان

أشهر أغاني العيد على مر الزمان

ليلة العيد، وخاصة ليلة عيد الفطر المبارك يرتبط بها مجموعة من الأغاني التي تدخل علينا البهجة والسرور، وترتبط بذكريات لدى العديد من الأجيال.



ونرصد في السطور التالية قائمة بأجمل ما يمكن استماعه في عيد الفطر المبارك لهذا العام.

يا ليلة العيد لأم كلثوم

تتربع أغنية كوكب الشرق أم كلثوم على عرش أغاني ليلة العيد، و تعتبر واحدة من أجمل أغاني العيد على الإطلاق.

العيد فرحة لصفاء أبو السعود

تأتي أغنية العيد فرحه للفنانة صفاء أبو السعود كثاني أشهر أغاني العيد، هذه الأغنية لها مكانة خاصة لدى الكثير من الناس بسبب كل ذكريات الطفولة التي عاشها كل واحد، وهي الأغنية الأكثر شهرة والتي تسيطر على الشوارع وشاشات التلفزيون صباح العيد.

فريد الأطرش ونور الهدى

أغنية فريد الأطرش ونور الهدى"هل هلال العيد" واحدة من أشهر أغاني العيد، كتب كلماتها بيرم التونسي، ومن ألحان فريد الأطرش، وغنتها الفنانة نور الهدى، في أحد أفلامها، كما قام بغنائها فريد.

العيد السنة دي

أغنية يعرفها جيدًا جيل الثمانينيات ويحفظونها عن ظهر قلب، فهي للمغنية الشهيرة في تلك الفترة غادة رجب، التي كانت في عمر صغير وقتها، كما أن تصوير الأغنية يعيد الحنين للمستمعين إلى هذه الفترة الزمنية المليئة بألوان الأزياء الحيوية، وقصات الشعر العفوية التي أظهرها الفيديو كليب بتصويره في مدينة ملاهي وسط أجواء صاخبة ومفرحة.



العيد جه

كانت الأغنية للفنان إيهاب توفيق، العيد جه لها طابعًا مميزًا، وهي تعد واحدة من أفضل أغانيه التي غناها، فتتميز ببهجتها وقدرتها على جعل جميع من بالمنزل يرقصون على أنغامها.



طول ما بلدنا بخير هنعيد

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع مجموعة من الأطفال قبل سنوات في تقديم أغنية "طول ما بلدنا بخير هنعيد" واحدة من أغاني العيد المبهجة، وكانت من إنتاج التليفزيون المصري.

نورت الدنيا يا عيد

قدم الفنان سمير صبري أغنية "نورت الدنيا يا عيد"، وهي واحدة من الأغاني غير المعروفة لكثيرين، يقول مطلعها "نورت الدنيا يا عيد فرحت قلوبنا أكيد.. الناس في العيد يا حبايب نتقابل بالأحضان وأدي كل اللي كان غايب راجع لحبايبه كمان".