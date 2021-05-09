ما كفارة عدم قضاء الصيام للحائض مع القدرة؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد عدد من التساؤلات إلى دار الإفتاء المصرية، خاصة بكفارة الصيام وكان من بين تلك التساؤلات، ما كفارة عدم قضاء الصيام للحائض مع القدرة؟.

و كشفت دار الإفتاء عن كفارة عدم قضاء الصيام للحائض مع القدرة، وهل يجوز التصدق بدل صيام القضاء؟، وأوضحت أنّ قضاء صوم الأيام التي تفطرها الحائض في شهر رمضان واجب شرعي، والدليل قول السيّدة عائشة رضي الله عنها: "كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ"، فقضاء الصيام خارج رمضان هو بدل عن أدائها فيه لوجود عذر الحيض.

- لا كفارة للحائض عن الصيام وهي قادرة عليه

كما أنّه ليس هناك كفّارة للمرأة التي أفطرت في رمضان بسبب الحيض وهي قادرة ومستطيعة للصيام خارجه، والتصدّق وإطعام المساكين لا يُجزئ عن الصيام في حقّها، وإذ لا بدّ لها من القضاء ولا بأس بتفريق تلك الأيام، وإن كان التتابع مستحبًا.



كما ورد سؤال آخر يقول ، هل يمكن للحائض أن تدفع الفدية عن الأيّام التي أفطرتها في رمضان إذا عجزت عن الصوم بعد؟



و قالت دار الإفتاء أن مسألة عدم القدرة فيها تفصيل، فإذا أفطرت المرأة في رمضان بسبب الحيض ثمّ انتهى رمضان ولكنّها كانت مريضة ولا تستطيع الصوم ولكنّ مرضها هذا ليس ممّا لا يُرجى شفاؤه، وهذا يُقدّره الأطباء، فإنّها تنتظر حتّى تُصبح قادرة على الصوم مستطيعةً له، وتصوم الأيام التي أفطرتها، ولا يجب عليها كفارة التأخير حتّى وإن أخّرت هذا الصيام أعوامًا، أمّا إذا مرضت مرضًا مزمنًا ولا يُرجى شفاؤه ومنعها من الصوم فإنّها تُخرج كفّارة ما أفطرته من الأيام، والكفّارة في هذه الحالة هي إطعام مسكين عن كلّ يوم.

- فتاوى عن الأشياء التي لا تفسد الصوم



وقد نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بعض الفتاوي التي لا تفسد الصوم ومنها:



1) تطهير اليدين بالكحول.

2) الأكل والشرب ناسيًا.

3) التبرد بالماء.

4) الغسيل الكلوي.

5) القيء عن غير عمد.

6) وضع مرطب الشفاه.

7) نقل الدم.

8) بلع الريق.

9) غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب.

10) استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف.

11) تذوق الطعام باللسان دون بلعه.

12) العطور والروائح.

13) المراهم والكريمات.

14) الحقن (عضل أو وريد).

14) قطرة العين.



15) مرطبات البشرة.