الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

كورونا
كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 12 ألفا و656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 127 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس.

 

وهذه هي بيانات المعهد حتى الساعة 05.37 من صباح اليوم، وربما تكون هناك تغييرات أو إضافات من جانب المعهد لهذه البيانات خلال اليوم.

 

يذكر أنه تم تسجيل 16 ألفا و290 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع يوم الأحد الماضي، فضلا عن 110 حالات وفاة.

 

يشار إلى أنه غالبا ما تقل أعداد الإصابة التي يتم تسجيلها خلال أيام الآحاد من كل أسبوع، نظرا لعدة أسباب من بينها: تراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس خلال العطلة الأسبوعية.

 

وأضاف المعهد اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص، وهو ما يسمى أيضا بمعدل الإصابة الأسبوعي، بلغ صباح اليوم 118.6 على مستوى ألمانيا، فيما كان يبلغ أمس السبت 121.5، وكان يبلغ قبل أسبوع 146.5.

 


تجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يتراجع بصورة مستمرة منذ أسبوعين تقريبا.

 

وتابع المعهد اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي بلغ ثلاثة ملايين و520 ألفا و329 شخصا،لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بشكل واضح؛ نظرا لأن الكثير من الإصابات لم يتم اكتشافها.

 

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ نحو ثلاثة ملايين و159 ألفا و200 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 84 ألفا و775 شخصا.

 

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس، وهو ما يسمى أيضا بمعدل الاستنساخ، بلغ أمس 0.91، ولم يتغير بذلك عمّا كان عليه أول أمس الجمعة، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس في ألمانيا يمكنهم نقل العدوى إلى 91 شخصا آخرين.

الصحة في ألمانيا المانيا كورونا فيروس كورونا المستجد

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

الصين: بقايا الصاروخ تفككت فى بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوى

«الأرصاد» تحذر من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

90 إصابة خلال مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية فى القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس