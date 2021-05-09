المكسيك تدفع تعويضات لعائلات ضحايا «حادث المترو»

أعلنت رئيسة بلدية مكسيكو اليوم الأحد، أنه سيتم دفع تعويضات لا تقل عن 650 ألف بيزو (حوالي 32500 دولار) لعائلات 26 شخصًا لقوا مصرعهم في حادث مترو الاثنين الماضي.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلوديا شينباوم في مؤتمر صحافي، إنه يجري التفاوض مع شركات التأمين على المترو حول المبالغ التي ستدفع لعائلات ضحايا هذا الحادث الذي أوقع أكبر عدد من الضحايا منذ افتتاح قطار الأنفاق في 1969 .

وصباحاً، أعلنت الجريدة الرسمية لمكسيكو أيضًا أنه سيتم تقديم مساعدة قدرها 10037 بيزو (حوالي 500 دولار) للمصابين في الحادث.

وتظاهر مئات الأشخاص الجمعة في مكسيكو احتجاجاً على حادث المترو مطالبين بـ"العدالة".

وقع الحادث في بلدية تلاواك، أكثر المناطق تهميشا وفقرا في العاصمة.

ويشكل العمال والموظفون غالبية الضحايا إذ يُعد المترو بالنسبة لهم وسيلة النقل الرئيسية للذهاب إلى العمل.

كما أدى انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه إلى إصابة 80 شخصاً، بينهم ثلاثون يتلقون العلاج في المستشفى حاليا، وفق ىخر حصيلة للبلدية.

انهيار جسر أثناء مرور قطار مترو

أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية، مكسيكو، أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انهيار جسر المترو في جنوب المدينة إلى 26 قتيلا، بعد أن فارق أحد الركاب المصابين الحياة في المستشفى.

وأكدت السلطات أن 33 من أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء الحادث المأساوي الذي حصل الاثنين الماضي لا يزالون في المستشفى.

وانهار الجسر أثناء مرور قطار لمترو الأنفاق عليه، نتيجة لتعطل العوارض الداعمة لجزء من الخط المرتفع، ما يعد من أكثر الحوادث دموية في تاريخ مترو الأنفاق.

وأسفر هذا الحادث المأساوي عن إثارة تساؤلات بشأن السلامة الهيكلية للبنى التحتية لمنظومة النقل العام في إحدى أكبر مدن العالم من حيث عدد السكان.

وتعهدت السلطات بفتح تحقيق في سبب الانهيار وفحص جميع الخطوط العلوية والجسور في المدينة.

الحداد الوطني

يذكر أن حكومة المكسيك كانت قد أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام، بعد المأساة التي وقعت الاثنين الماضي في مترو الأنفاق بالعاصمة، والتي أودت بحياة 24 شخصا، وخلفت أكثر من 70 جريحا.

وبحسب رويترز، فقد وقع الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المرسوم الذي نشر بعد ظهر أمس الثلاثاء، في الجريدة الرسمية للاتحاد (DOF)، حيث جاء فيه: "يتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام.. تم الاتفاق على إنزال العلم الوطني إلى نصف الصارية، في 4 و6 مايو 2021".