الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للأسبوع الثاني.. استمرار انخفاض إصابات كورونا في سوريا

كورونا
كورونا

يواصل مؤشر عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيدـ19" في سوريا انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

 

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن بيان وزارة الصحة أنها أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 63 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد في سوريا، وشفاء 291 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

 

وأوضحت الوكالة الرسمية أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 23319، شفيت منها 18457 وتوفيت 1648 حالة.

 

ويشار إلى أن سوريا سجلت في 20 إبريل الماضي 145 إصابة بمرض "كوفيدـ19"، و12 حالة وفاة.

 

وكان وزير الصحة السوري الدكتور حسن محمد الغباش قد قال في 5 مايو الجاري، في مقابلة مع التليفزيون الرسمي "نحن الآن في وضع تسطح الإصابات ضمن الموجة الثالثة لمرض فيروس كورونا الجديد"، مؤكدا أن أرقام الإصابات بمرض "كوفيد-19" المعلنة هي حقيقية ومؤشر للإصابات على الأرض.

 

وبين الوزير الغباش أن فعالية الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا بدأت تخف منذ حوالي أسبوع.

 

وبالتزامن مع انخفاض مؤشر عدد الإصابات في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية، لا تزال الحكومة تتخذ عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار المرض، من خلال التشدد في ارتداء الكمامة، والالتزام بالسلامة الصحية، والتباعد المكاني في الأماكن العامة وفي مؤسسات الدولة.

 

التطعيم ضد كورونا

 

وفي سياق متصل تستمر وزارة الصحة في تطعيم الكوادر الطبية ضد فيروس كورونا الجديد في مختلف المحافظات بحسب بيان وزارة الصحية.

 

وكان وزير الصحة السوري قد قال في تصريحات سابقة إن الأولوية في اللقاح للأطباء والممرضين والفنيين والعاملين في المشافي ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية كبار السن الذين سيتلقون بعد التسجيل عبر المنصة رسالة عبر الهاتف المحمول عن مكان وزمان تلقي اللقاح.

 

ووصلت مؤخرا جرعات من لقاحات فيروس كورونا إلى سوريا مقدمة من الصين، كما وصلت دفعة من اللقاحات عبر برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.

 

وبدأت وزارة الصحة مؤخرا حملة التطعيم ضد الفيروس والتي استهدفت في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية التي تقف في الخطوط الأمامية لمعالجة مرضى الوباء، فضلا عن الكوادر العاملة بالمشافي، بعد وصول جرعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

 

وسجلت أول إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد في سوريا في 22 مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، فيما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

فيروس كورونا الجديد كورونا سوريا السورية الصحة السورية

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