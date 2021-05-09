الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 9-5-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

مع بداية الموجه الحارة يبحث المواطنين عن حالة الطقس اليوم في مصر، حيث تصدر محركات البحث العالمي  "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل دائم.

 

حالة الطقس اليوم في مصر 9-5-2021 

ونقد لكم في "الدستور" حالة الطقس اليوم في مصر 9-5-2021 علي النحو التالي تفصيليا في القاهرة والمحافظات، حيث تشهد سماء مصر طقس شديد الحرارة نهارا، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

 

الظواهر الجوية ( الرياح - الأمطار )

كما تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد (30%) على فترات متقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، أما وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

 

حالة الطقس اليوم في مصر 9-5-2021 

 

بيان بدرجات الحرارة على القاهرة ومصر 

 

العظمى - الصغرى


( القاهرة 39 22 - الإسكندرية 37 21 - وادى النطرون 38 21 - طنطا 38 21 - شبين الكوم 39 22 - دمنهور 38 21 - بلطيم 35 21 - مطروح 35 20 - السلوم 38 19 - سيوة 39 21 - بورسعيد 34 21 - دمياط 34 19 - الزقازيق 39 21 - المنصورة 39 21 ).

طقس اليوم 

( الإسماعيلية 41 22 - السويس 39 22 - العريش 38 19 - رفح 36 18 - رأس سدر 38 22 - نخل 38 22 - نويبع 37 23 - طابا 35 23 - كاترين 33 24 - الطور 33 22 - شرم الشيخ 36 23 - الغردقة 37 22 - مرسى علم 34 22 - الفيوم 40 22 - بنى سويف 40 22 - المنيا 40 23 ) .

 

الأرصاد اليوم

(أسيوط 40 23 - سوهاج 41 24 - قنا 41 24 - الأقصر 41 24 - أسوان 42 25 - إدفو 42 25 - أبوسمبل 40 24 - الوادى الجديد 40 22 - شلاتين 33 20 - أبورماد 33 21 - حلايب 31 21 - رأس حدربة 31 22 ).

الأرصاد اليوم طقس اليوم بيان بدرجات الحرارة على القاهرة ومصر حالة الطقس اليوم في مصر 9-5-2021 حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم في مصر الظواهر الجوية

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