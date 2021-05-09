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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-5-2021

الريال السعودي
الريال السعودي

ينشر "الدستور"، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطن المصري والمستثمر ورجل الأعمال والتي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-5-2021 في البنوك المصرية وهي كالتالي:

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-5-2021 في مصر

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

ومع نهاية شهر رمضان الكريم لعام 2021، استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، ليسجل 4:16 جنيه للشراء، والبيع 4:19 جنيه، وتلك الأسعار في بداية التعاملات اليومية.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات اليومية، سجلت عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي المصري  أمام الجنيه المصري، ليسجل 4:16 جنيه للشراء، والبيع 4:19 جنيه.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي أرتفاعًا طفيفًا رغم أزمة كورونا، أمام الجنيه المصري، ليسجل 4:09 جنيه للشراء، والبيع 4:19 جنيه، وتلك الأسعار في بداية التعاملات اليومية.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وتداول سعر الريال السعودي في بنك مصر، في بداية التعاملات اليومية، أمام الجنيه المصري، ليسجل 4:15 جنيه للشراء، والبيع 4:18 جنيه.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعرعملة السعودية في بنك الإسكندرية، في بداية التعاملات اليومية، أمام الجنيه المصري، ليسجل 4:10 جنيه للشراء، والبيع 4:19 جنيه.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

وحقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، في بداية التعاملات اليومية، أمام الجنيه المصري، ليسجل 4:15 جنيه للشراء، والبيع 4:19 جنيه.

 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بداية التعاملات اليومية، سجلت سعر العملة السعودية في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، ليصبح 4:07 جنيه للشراء، والبيع 4:22 جنيه.

 

سعر الريال السعودي في قناة السويس

وتدوال سعر الريال السعودي في قناة السويس، في بداية التعاملات اليومية، أمام الجنيه المصري، ليسجل 4:14 جنيه للشراء، والبيع 4:19 جنيه.

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