90 إصابة خلال مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية فى القدس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 90 إصابة خلال مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في محيط القدس ليل السبت، كما نقل 16 جريحا لمستشفى المقاصد، و14 جريحا للمستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر، وجاءت معظم الاصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت بشكل مباشر فضلا عن الاعتداء بالضرب من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووقعت 6 إصابات لأطفال تحت 18 سنة، منهم طفلة تبلغ عاما واحدا، فضلا عن إصابة مسعف.

وقال متحدّث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: إن الصدامات اندلعت، مساء السبت، في محيط البلدة القديمة في أحياء الشيخ جرّاح وباب العمود وباب الزاهرة، وفقا لما نقلتها "العربية".

يأتي هذا فيما أعربت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط (الولايات المتّحدة وروسيا والاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة)، السبت، عن "قلقها البالغ" إزاء أعمال العنف في القدس الشرقية حيث أدّت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين إلى سقوط أكثر من 200 جريح ليل الجمعة.

وقالت اللجنة في بيان: إنّ مبعوثيها "يعربون عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية ولا سيّما المواجهات التي وقعت ليل الجمعة بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية" في الحرم الشريف..

يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي امس السبت، أن القدس ومقدساتها خط أحمر وأن الانتهاكات الإسرائيلية هي خرق فاضح للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية عقب محادثات أجراها الوزيران في إطار عملية تنسيق التحركات الإقليمية والدولية المستهدفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية سلطات الاحتلال مسئولية التصعيد الخطير الذي تشهده القدس المحتلة.

وشدد وزيرا الأردن وفلسطين حسب بيان الخارجية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية واللإنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الصفدي والمالكي أن القدس ومقدساتها خط أحمر وأن الانتهاكات الإسرائيلية هي خرق فاضح للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر ملياري مسلم وجريمة ستؤجج الصراع وستدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد والتأزيم.