الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيلم «عابد» ينافس فى مهرجان «سينيمانا» بسلطنة عمان

السيناريست نهى سعيد
السيناريست نهى سعيد

 أعلنت السيناريست نهى سعيد مشاركة فيلمها الروائي القصير (عابد) في الدورة الثانية من مهرجان "سينيمانا" للفيلم العربي، والذي يقام بسلطنة عمان في شهر مايو الحالي.

وقالت نهى سعيد مؤلفة الفيلم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن فيلم عابد يشارك رسميا ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصير بمهرجان "سينيمانا"، وهي المشاركة الثالثة له حتى الآن، حيث شارك مؤخرا في مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير "رؤى"، وفي مهرجان "العين" السينمائي الدولي بالإمارات، وفاز بجائزة أفضل فيلم بمسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا".

وأوضحت أن الفيلم تدور أحداثه حول "عابد" الذي يعاني من التنمر المستمر بسبب إصابته بعيب خلقي في الوجه يسمى "الشفة الأرنبية"، ويظهر الفيلم كيف كان لوباء كورونا وما سببه من مأساة للعالم طوق نجاة له بعد فرض ارتداء "الكمامة" للوقاية من الفيروس، فتمنح لعابد لأول مرة الحياة بدون تنمر بعد أن أخفت تشوه وجهه.

الفيلم تأليف نهى سعيد، وإخراج مدحت عبد الله، وبطولة الفنان المصري أحمد إبراهيم، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب من الإمارات الفنانة عهود النويس، والفنان عبد الحميد البلوشي، والفنان السوري عمر أبو الفضل، والفنان المغربي مهدي بوخريص، والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال، والفنان الإماراتي أحمد القبيسي، موسيقى تصويرية لشريف الوسيمي.

يشار إلي أن   فيلم عابد فاز  بجائزة أفضل فيلم بمهرجان العين السينمائي بمسابقة اصنع فيلمك في زمن الكورونا.

جدير بالذكر، أن أول أعمال نهي سعيد كا مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي  تدور أحداثه حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته داليا مصطفي وإياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون،  من إخراج مرقس عادل.
 

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