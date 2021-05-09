البحرية الأمريكية تصادر شحنة صواريخ غير قانونية فى بحر العرب

أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، أن طراد الصواريخ الموجهة" يو.إس.إس مونتيري" صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو، وفقًا لما نشره الاسطول على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، كما نشر الاسطول الأسلحة التي تمت مصادرتها .

وقال الأسطول في بيان:"إن شحنة الأسلحة ضمت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافًا من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية وأدوات رؤية متقدمة".

وتابع البيان: "بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه".

وتعتبر الشحنة الآن في حيازة السلطات الأمريكية حاليًا في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الصين صباح اليوم الأحد إن بقايا الصاروخ تفككت في بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

ووفقًا لموقع "قناة العربية"، قالت السلطات الصينية، إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالًا.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فقد تفكّكالصاروخ "لونج مارش بي 5" فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن توقعات الصين تشير إلي أن بقايا الصاروخ ستقع في مكان ما في البحر المتوسط.

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق "لونج مارش 5 بي"، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

وكان الصاروخ الصيني "لونج مارتش 5" قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.