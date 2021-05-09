خبراء الفضاء يحذرون من احتمال سقوط حطام جراء عودة الصاروخ الصينى

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، نقلا عن سلطات الفضاء في البلاد، أن بقايا حطام صاروخ أطلق كجزء من جهود الصين لبناء محطتها الفضائية الخاصة بها عادت اليوم الأحد إلى الغلاف الجوي للأرض.



ووفقا لشبكة "سكاي نيوز الإخبارية" حذر خبراء الفضاء من احتمال سقوط حطام جراء العودة غير المسيطر عليها للقسم الرئيسي من الصاروخ البالغ وزنه 20 طنا إلى الغلاف الجوي للأرض.

ونقلت صحيفة جلوبال تايمز، وهي صحيفة رسمية ناطقة باللغة الإنجليزية، عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة في البلاد قوله: إن بقايا حطام الصاروخ "لونج مارش 5 بي" دخلت الغلاف الجوي للأرض في الساعة 24:10 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:24 بتوقيت جرينتش) ووفقا للمكتب فإن معظم الحطام احترقت أثناء العودة.

وأعلنت الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الصاروخ "لونج مارتش" تفكك في منطقة بحر العرب بالمحيط الهندي .

وتتابع الأقمارالاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم. وفي التالي، رصد مباشر لمسار الصاروخ، وفق صفحة موقع "سكاي روبوت".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

وقال مركز المراقبة والتتبع الفضائي الأوروبي على موقعه الإلكتروني إن احتمالات تأثير الصاروخ على مناطق مأهولة على الأرض “ضعيفة”، لكنه أشار إلى أن عدم السيطرة على حركة الصاروخ تجعل أي تكهنات غير مؤكدة.

جدير بالذكر أن الصين أطلقت قبل أيام أول مكونات محطتها الفضائية (سي إس إس) بصاروخ "لونج مارش 5 بي"، وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال أيام قليلة، وربما ساعات، في مكان لم يحدده أحد.