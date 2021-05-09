ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات قرب مدرسة للبنات فى كابول لـ58 قتيلا

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ أن حصيلة ​ضحايا​ القنابل التي زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة ​الشيعة​ في العاصمة ​كابول​ ارتفعت إلى 58 قتيلا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، كشف المتحدث باسم الوزارة طارق عريان للصحفيين إن ​سيارة مفخخة​ انفجرت أمام مدرسة سيد الشهداء.

ومساء أمس السبت أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجارا وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول أدى إلى مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، ويتزامن الانفجار مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين في أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

وأبلغ مسؤول كبير في وزارة الداخلية الأفغانية رويترز، طالبا عدم نشر اسمه، بأن معظم الضحايا كانوا طالبات لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.

وكان المتحدث باسم الوزارة طارق عريان قد قال للصحفيين سابقا "للأسف، تم إجلاء 25 شهيدا و52 جريحا من المكان إلى المستشفيات" ولم يحدد سبب أو هدف الانفجار. ووقع الانفجار في منطقة داشت برشي في غرب كابول بينما كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر الأسبوع المقبل.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "طلوع" التلفزيونية مشاهد فوضوية خارج المدرسة لكتب وحقائب مدرسية متناثرة عبر طريق ملطخ بالدماء، بينما كان السكان يحاولون مساعدة الضحايا.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانيّة، أنّ معارك بين القوّات الحكوميّة وطالبان أدّت إلى مقتل أكثر من 100 مسلح من الحركة.

وشهدت الأشهر الأخيرة استمرارًا للمعارك في أفغانستان، مع تعثّر جهود السلام الرامية إلى إنهاء الصراع المستمرّ هناك منذ 20 عامًا.

وبدأ الجيش الأمريكي رسميًا سحب ما تبقّى من جنوده البالغ عددهم 2,500 جندي على الأراضي الأفغانيّة السبت الماضي، بناء على أوامر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي.

وسينتهي انسحاب جميع القوّات الأمريكيّة مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، وفق ما أعلن بايدن.