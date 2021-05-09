ضبط 19 كيلو حشيش قبل ترويجها ليلة عيد الفطر بسوهاج

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، ١٩ كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدرة ٢٥ ألف جنيه، بحوزة ٣ أشخاص، قبيل ترويجها قبل عيد الفطر المبارك.

كان اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد سامح وفا، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود معلومات إلى النقيب محمد موسى، عن مجموعة من الأفراد يستعدون لاستلام شحنة مواد مخدرة لتوزيعها قبل عيد الفطر.

وبتقنين الإجراءات والتحري عن الأمر تحت إشراف العقيد نور عمر والرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث طما، ومعاونيه النقيب محمد موسى، والنقيب رائد أبوالعز، تم تشكيل فريق بحث وضبط 3 أشخاص في أثناء تسلمهم شحنة من المواد المخدره لتوزيعها قبل عيد الفطر، عبارة عن 165 فرش حشيش تزن حوالي 19 كيلو جراما، ومبلغ مالى 25 ألف جنيه و3 هواتف محمولة وسيارة، وذلك فى طريق الواقات بدائرة المركز.

وبمواجهة المضبوطين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم لتلك المواد المخدره بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

وفي سياق متصل كرم اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية لتميزه وتفانيه في العمل.

أن قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج حقق العديد من الإنجازات في إلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومداهمة البؤر الإجرامية لهم وخاصة في شهر رمضان المبارك.

حيث كانت ضمن الحملات الأخيرة لهم حينما تمكن قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط تاجر المخدرات (محمد. ح. ا) 33 سنة عامل مقيم بندر المراغة و سبق اتهامه فى 4 قضية ما بين (إتجار بالمخدرات و تبديد و سرقة وسائل نقل و حيازة أسلحة) يقوم بالأتجار بالمخدرات و بضبط 4 طرب لمادة الحشيش المخدر وزن 600 جرام، و55 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 165 جرام، و85 تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن 250 جرام، ومبلغ 13.000 جنيهاً وهاتف محمول و تم التحفظ على المتهم و المضبوطات.