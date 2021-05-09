الصين: بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندى والإحداثيات ترجح جنوب غرب الهند وسريلانكا

أعلنت الصين، صباح اليوم الأحد، أن بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي، والإحداثيات ترجح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.

وحسبما أفاد موقع « سكاي نيوز»، قالت السلطات الصينية، منذ قليل، إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقًا، وخط العرض 2.65 شمالًا.

وبحسب التلفزيون الرسمي فقد تفكّك الصاروخ لونج مارش بي 5 فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وقالت وسائل إعلام صينية، إن بقايا الصاروخ الصيني الطائش سقطت في بحر العرب وكامل مكوناته تدمرت لدى عودته للأرض.

استبعد المعهد المصري للبحوث الفلكية في الساعات الأولي من صباح اليوم ، سقوط أجزاء من الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي على الأراضي المصرية المأهولة.

وقال بيان نشر على صفحة المعهد على فيسبوك: «في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) للغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ للغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة، والذي يمر 90% منه فوق المياه ابتداءً من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية، ويمتد شرقًا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولًا للسواحل الأسترالية».

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق "لونج مارش 5 بي"، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

وكان الصاروخ الصيني "لونج مارتش 5" قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

جدير بالذكر، أن الصين أطلقت قبل أيام أول مكونات محطتها الفضائية (سي إس إس) بصاروخ "لونج مارش 5 بي"، وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال أيام قليلة، وربما ساعات، في مكان لم يحدده أحد.

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، مما يجعل من شبه المستحيل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي وبالتالي نقطة سقوطه.