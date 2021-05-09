مصرع عامل وإصابة شقيقه فى انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

شهد مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية نتج عنه مصرع عامل وإصابة شقيقه بنزيف داخلي بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب للمستشفى الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء مساعد المدير للشرق يفيد بتلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية ومتوفى ومصاب ببندر أخميم دائرة المركز.

وانتقل لمكان الحادث مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية رقم محدد سوهاج قيادة عنتر . ع . ح . ع 44 سنة عامل – ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة شقيق قائد الدراجة البخارية عزوز . ع . ح . ع 47 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية كان برفقته، وإصابة قائد الدراجة البخارية بنزيف داخلي بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقهما عزت . ع . ح . ع 55 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية، أقر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

وفي سياق متصل، لقي طفل في الرابعة من عمره يقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج مصرعه عقب وصوله المستشفى مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وتجمع دموي بفروة الرأس إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الثالث أثناء لهوه بمنزله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من مستشفى طيبة رويال الخاصة بسوهاج بوصول الطفل مازن أ ن ح 4 سنوات ويقيم بناحية الصوامعة شرق / دائرة المركز مصابًا باشتباه كسر بالجمجمة وتجمع دموي بفروه الرأس وتوفى عقب وصولة، إدعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته أماني ق م ع 34 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية أقرت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفت الشبهة الجنائية.