كوريا الجنوبية تسجل 564 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 564 إصابة جديدة بكوفيد19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 127 ألفا و309 حالات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 9 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1874 كما تعافي من المرض 542 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين

إلى 117 الفا و 423 حالة.

وتم تطعيم 11 الفا و 931 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 3 ملايين و 674 ألفا و682 شخصا، وهو ما يمثل 7.2 % من تعداد سكان البلاد.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.