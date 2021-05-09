الصين: بقايا الصاروخ تفككت فى بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوى

أعلنت الصين صباح اليوم الأحد إن بقايا الصاروخ تفككت في بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

ووفقًا لموقع "قناة العربية" قالت السلطات الصينية إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وبحسب التلفزيون الرسمي فقد تفكّكالصاروخ لونج مارش بي 5 فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية ،انت توقعات الصين تشير إلي أن بقايا الصاروخ ستقع في مكان ما في البحر المتوسط .

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق "لونج مارش 5 بي"، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

وكان الصاروخ الصيني "لونج مارتش 5" قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم. وفي التالي، رصد مباشر لمسار الصاروخ، وفق صفحة موقع "سكاي روبوت".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأميركي إن قيادة الفضاء الأميركية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

وقال مركز المراقبة والتتبع الفضائي الأوروبي على موقعه الإلكتروني إن احتمالات تأثير الصاروخ على مناطق مأهولة على الأرض "ضعيفة". لكنه أشار إلى أن عدم السيطرة على حركة الصاروخ تجعل أي تكهنات غير مؤكدة.

جدير بالذكر أن الصين أطلقت قبل أيام أول مكونات محطتها الفضائية (سي إس إس) بصاروخ "لونج مارش 5 بي"، وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال أيام قليلة، وربما ساعات، في مكان لم يحدده أحد.

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، مما يجعل من شبه المستحيل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي وبالتالي نقطة سقوطه.