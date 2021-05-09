ضبط عامل شرع فى قتل آخر بطلق نارى فى طهطا بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عاملًا يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، مصابا بطلق بالصدر من الناحية اليمنى تعدى عليه آخر بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مركز شرطة طهطا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "أحمد . ا . م . ع" 42 سنة عامل ويقيم بدائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى فتحة دخول.

وانتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقه "صابر . ا . م . ع" 55 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، اتهم "كمال . س . ع . س" 47 عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع و4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل، شهد مركز شرطة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة المركز استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة إصابة عاملين وربة منزل برش خرطوش وجروح قطعية ورضية وجرى ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق عيار ناري ومصابين دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول صابر . ش . ص 34 سنة عامل مصابًا برش خرطوش بالوجه والصدر – وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ووالدته حليمة . ا . طـ . أ 75 سنة ربة منزل مصابة بجرح قطعي باليد اليمنى، وطرف ثان عبد الله . ف . ب . م 64 سنة بالمعاش مصابًا بجرح بفروة الرأس وشريف . ع . ف . ب 33 سنة عامل وصلاح . أ . ف . ب 32 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب واتهم الأول من الطرف الأول – الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.